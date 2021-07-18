Прокуратура потребовала взять под стражу сбившую детей на переходе девушку

Прокуратура Москвы требует взять под стражу 18-летнюю девушку, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Николинский суд в субботу, 17 июля, поместил водительницу под домашний арест.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящий момент нет.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Восемнадцатилетняя студентка Валерия Башкирова за рулем Mazda 3 не заметила и сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей оказывается медицинская помощь.

Ранее изменить меру пресечения для девушки потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.