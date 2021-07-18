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«Чтобы не отделалась»: Хинштейн обжалует домашний арест для сбившей детей девушки

Анна Касаткина
15:33 18.07.2021
Суд избрал студентке меру пресечения в виде домашнего ареста по ходатайству следствия.
«Чтобы не отделалась»: Хинштейн обжалует домашний арест для сбившей детей девушки
© Фото: Николинский суд Москвы
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обжаловать домашний арест девушки, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. По его словам, будет сделано все, чтобы она «не отделалась» от наказания.

«Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», – написал Хинштейн в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов. Управляя автомобилем Mazda 18-летняя студентка Валерия Башкирова не заметила и сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Суд по ходатайству следствия ранее поместил девушку под домашний арест.

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