Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец студентки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее состоянии

Алексей Курильченко
16:39 19.07.2021
Отец девушки, арестованной после смертельного ДТП в Москве, рассказал о ее состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Отец студентки Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, рассказал о состоянии девушки. По его словам, все оказались шокированы произошедшим.

«В плохом она состоянии, никто не был (к этому готов - прим.ред.). Жуть. Она сейчас у следователя. Водительское удостоверение она получила недавно. Я давал ей рекомендации, которые даже в школе не скажут - телефон не брать, головой не крутить и так далее», - рассказал мужчина «Звезде».

По словам отца девушки, он поддерживает связь с родственниками погибших детей через адвоката. Он также предположил, что причиной произошедшего могла стать невнимательность.

Трагедия произошла 16 июля. После столкновения мальчики пяти и трех лет скончались в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей оказывается медицинская помощь. Суд отправил Башкирову под домашний арест минимум до 15 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.