Отец студентки, сбившей троих детей в Москве, рассказал о ее состоянии

Отец студентки Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, рассказал о состоянии девушки. По его словам, все оказались шокированы произошедшим.

«В плохом она состоянии, никто не был (к этому готов - прим.ред.). Жуть. Она сейчас у следователя. Водительское удостоверение она получила недавно. Я давал ей рекомендации, которые даже в школе не скажут - телефон не брать, головой не крутить и так далее», - рассказал мужчина «Звезде».

По словам отца девушки, он поддерживает связь с родственниками погибших детей через адвоката. Он также предположил, что причиной произошедшего могла стать невнимательность.

Трагедия произошла 16 июля. После столкновения мальчики пяти и трех лет скончались в больнице. У девятимесячной девочки диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, ей оказывается медицинская помощь. Суд отправил Башкирову под домашний арест минимум до 15 сентября.