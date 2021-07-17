Засыпанный землей салон: кадры изнутри перевернувшегося при жесткой посадке Ан-28

Генпрокуратура РФ обнародовала кадры изнутри самолета Ан-28, который накануне совершил жесткую посадку в Томской области.

В результате ЧП самолет перевернулся. На кадрах видна длинная борозда, которую он оставил после себя, а также засыпанный землей салон. Перевернувшийся самолет продолжает лежать креслами вверх, именно в таком положении оказались пассажиры и экипаж после того, как коснулись земли.

Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. Он следовал по маршруту Кедровый - город Томск. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Аварийный маяк сработал над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный.

Пилотам удалось посадить Ан-28, и хотя самолет перевернулся, все люди на борту остались живы, командир воздушного получил перелом ноги. Его госпитализировали в областную больницу. Как сообщил главный травматолог регионального Департамента здравоохранения Станислав Шагиахметов, сегодня планируется операция, восстановление после нее займет около двух месяцев.