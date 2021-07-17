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Отказ двух двигателей: стали известны новые подробности аварийной посадки Ан-28 в тайге

Алексей Алексеев
Олеся Степакова
08:55 17.07.2021
Пассажиры самолета серьезно не пострадали, капитан воздушного получил перелом ноги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На месте аварийной посадки Ан-28 в Томской области сейчас работают эксперты и уже появились новые детали о возможных причинах произошедшего. В областной клинической больницы из 18 пассажиров остаются только 2 человека. Основной удар на себя принял командир воздушного судна Анатолий Прытков – у него перелом ноги, сейчас его готовят к операции по остеосинтезу, сломанную кость будут скреплять металлическими пластинами. В больнице остается 18-летняя пассажирка, у девушки диагностировали сотрясение мозга, она проходит консервативное лечение и в ближайшее время ее собираются отпустить домой. Остальные 16 человек остались практически невредимы. В этом, конечно, заслуга пилотов, но людям пришлось испытать несколько самых страшных минут в своей жизни.

«Паники как таковой не было. Все в надежде, что сейчас все заработает. Надеялись, что мы как-то из этой ситуации выйдем. Но а потом, секунды какие-то – бах, и все. Пошел на посадку и, естественно, по болоту протянуло и перевернуло потом. Потом мы выбили окно авариное, мы в это окно все вылезли», – рассказала «Звезде пассажирка Ан-28 Ольга Козлова.

Ан-28 достаточно надежный самолет и отказ сразу двух двигателей вещь неординарная. Сейчас рассматриваются несколько версий и одна из них – обледенение.

«При температуре обледенения – это от +5 до -7 градусов, двигатели могут леденеть тогда, когда “сопливая” погода. Обледенения не бывает в морозную погоду, не бывает в жару, обязательно должна быть влага. Экипаж сотворил чудо – он сохранил жизнь пассажиров, при этом перевернувшись, такое бывает очень редко», – отметил заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин.

Также существует версия о некачественном топливе, но делать выводы, до результатов экспертизы, пока рано. Несколько часов назад на место жесткой посадки Ан-28 вылетела комиссия в составе: следователей СК и прокуратуры, а также глава Росавиации Александр Нерадько.

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