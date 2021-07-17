Опубликованы кадры из больницы, где допрашивают посадившего Ан-28 пилота

В распоряжении «Звезды» оказались кадры из больницы, где допрашивают командира аварийно севшего под Томском самолета Ан-28 Анатолия Прыткова. В данный момент следствие пытается установить все обстоятельства происшествия. На видео мужчина общается с сотрудниками правоохранительных органов, находясь на больничной койке.

Напомним, что самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. Он следовал по маршруту Кедровый - город Томск. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Аварийный маяк сработал над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный.

Пилотам удалось посадить Ан-28, и хотя самолет перевернулся, все люди на борту остались живы, командир воздушного получил перелом ноги. Его госпитализировали в областную больницу. Как сообщил главный травматолог регионального Департамента здравоохранения Станислав Шагиахметов, сегодня планируется операция, восстановление после нее займет около двух месяцев.