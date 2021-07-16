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Врач объяснила, как часто нужно пить воду в жару

Светлана Иванова
12:56 16.07.2021
Диетолог посоветовала употреблять воду — по 1–2 глотка каждые 10–15 минут. В напиток можно добавить немного цитрусовых и мяты.
Врач объяснила, как часто нужно пить воду в жару
© Фото: pixabay
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Во время жаркой погоды употреблять питьевую воду следует каждые 10–15 минут, при этом нужно выпивать по одному-два глотка. Об этом рассказала диетолог Маргарита Макуха. Как подчеркнула специалист в комментарии РИА Новости, в напиток можно добавить немного цитрусовых и мяты.

«Рекомендуется употреблять в жаркую погоду питьевую воду — по 1–2 глотка по возможности каждые 10–15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты», - сообщила диетолог.

Она добавила, что зеленый чай  (2–4 стакана в день) также способствует утолению жажды, содержит катехины, которые являются мощными антиоксидантами, предотвращающими старение. Диетолог напомнила, что действие ультрафиолетового излучения ускоряет увядание.

Антиоксидантным действием обладают и овощи, зелень и фрукты, поэтому потребление этих продуктов помогает лучше переносить изнуряющий зной. Полезно включать в рацион при жаркой погоде и зерновые продукты, которые содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты. Также при зное стоит отказаться от «тяжелых» шашлыков и барбекю, отдавая предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы.

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