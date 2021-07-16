Биохимик назвала опасную для питья воду

Принято считать, что вода в роднике или скважине полезнее воды из-под крана. Но это не совсем так, предупредила биохимик Мария Кулешова.

Она подчеркнула, что любую воду нужно дополнительно фильтровать. Даже если она взята в водохранилищах и родниках, очистка необходима, ведь инфраструктура современных водопроводных сетей в России сильно изношена.

Однако и некоторая бутилированная вода может быть вредной.

«Многие компании, поставляющие тару с водой на прилавки магазинов и в офисы, безответственно подходят к фильтрации: образцы, протестированные Росконтролем, содержали токсичные элементы, а также в 70 раз больше микробов, чем допускается СанПином и не соответствовали нормам содержания фтора и кальция», - сказала Кулешова агентству «Прайм».

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков назвал точный метод определения качества питьевой воды.