Диетолог определила наиболее безопасные блюда из мяса

Измельченное мясо лучше всего усваивается пищеварительной системой человека. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в комментарии радио Sputnik. По этой причине специалист призвала отдавать предпочтение котлетам, приготовленным на пару, вместо стейка или шашлыка.

«Лучше и детям, и взрослым конечно же измельчать мясо. Ведь при жевании мало кто перерабатывает мясо аналогично измельчению в мясорубке. Это диетические блюда, "стол №5": фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса», - пояснила доктор.

Она также посоветовала включать в фарш овощи, зелень, что обогащает блюдо клетчаткой и улучшает питательный состав конечного мясного блюда.

«Хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладет, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично. Тыкву можно, лука много - всячески надо разбавлять количество мяса, и тогда у нас 180 граммов могут превратиться в 300-500 граммов мясного блюда. Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав», - указала специалист.

Также Мухина напомнила, что животный белок полезен организму человека в случае умеренного потребления. В частности, свою ежедневную норму можно рассчитать по формуле: один грамм белка на один килограмм веса.

«Взрослому человеку вообще достаточно 60 граммов животного белка (в день. - Прим. ред.), потому что уже все согласились с тем, что злоупотребление животным белком и мясными продуктами ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза», - указала доктор.

Она напомнила, что в мясе содержится 18-20 граммов белка на 100 граммов продукта, поэтому при умножении цифрового значения веса на коэффициент 3, можно выяснить безопасное количество мяса в день.