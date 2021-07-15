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Врач назвала лучшие напитки для утоления жажды в жару

Светлана Иванова
10:24 15.07.2021
Обычная вода, квас, самостоятельно сделанный лимонад и горячий чай помогут освежиться во время изнуряющего зноя. При этом при аномальной жаре нормы потребления воды увеличиваются и составляют около трех литров в день, указала доктор.
Врач назвала лучшие напитки для утоления жажды в жару
© Фото: Julie Woodhouse, imageBROKER.com, Globallookpress
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Во время изнуряющего зноя лучше отдавать предпочтение обычной питьевой воде, однако квас, лимонады и горячий чай тоже подойдут. Об этом рассказала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

При этом делать лимонад лучше самостоятельно, просто выжав в воду половину лимона и не добавляя сахар. Как пояснила специалист в комментарии «Комсомольской правде», во время аномально жаркой погоды нормы потребления воды увеличиваются и составляют около трех литров в день.

«Поддерживать водный баланс в организме человека очень важно. Особенно, в такую жару, которая сейчас стоит в столице и во многих других регионах нашей страны. Каждый день человек должен употреблять как минимум два литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже три литра воды», - указала врач.

Шарапова призвала отказаться от газированных и сладких напитков, а минеральную воду употреблять только после консультации с врачом.

Квас, содержащий углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С, специалист назвала очень полезным для здоровья человека. Этот напиток обладает благотворным влиянием на иммунитет и нервную систему. Однако из-за большого количества сахара в составе лучше ограничиться стаканом кваса (250 миллилитров), а также выбирать напиток, сделанный по ГОСТу.

Горячий чай, черный или зеленый, также помогает освежиться в жару, напомнила медик. Также она предупредила о негативном влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему во время зноя и посоветовала отказаться на время от употребления бодрящего напитка.

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