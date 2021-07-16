В России успешно завершен весенний призыв

В России завершен весенний призыв граждан на военную службу. В войска было отправлено более 134 тысяч человек. С учетом сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, в работу комиссариатов были внесены изменения.

Призывные комиссии начали свою работу с апреля. Юноши в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по видеосвязи. В ходе собеседования молодым людям сообщалась дата и обстоятельства проведения медицинского осмотра и других формальностей. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

Все комиссариаты были оборудованы средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами для предотвращения распространения COVID-19. Кроме того, был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения коронавируса.

Отправки призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации начались с 15 мая. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления, а также тщательному планированию перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы более 25 воинских эшелонов, более 45 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов, в которых перевозились только военнослужащие, а также автомобильный транспорт воинских частей. К работе с призывниками были допущены только сотрудники военных комиссариатов прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 150 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек).

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Это уже третий призыв граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции и несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку весенний 2021 года призыв граждан на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 29 марта 2021 г. № 186 завершен с должным качеством и в срок.