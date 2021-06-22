Всех призывников в РФ вакцинируют к 15 июля

Всех призывников, которых направили в войска в рамках весеннего призыва, привьют от COVID-19 к середине июля. Об этом проинформировал на совещании в Минобороны замглавы ведомства Тимур Иванов.

«В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля», - сказал он.

Главный государственный санитарный врач Минобороны РФ своим постановлением от 18 июня ввел обязательную вакцинация всех категорий военнослужащих, а также работников, задействованных на социально важных объектах и отдельные категории федеральных гражданских служащих.