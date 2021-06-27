Самую большую команду призывников доставили на базу Северного флота

Сегодня на главную базу Северного флота в городе Североморске прибыла самая большая команда военнослужащих весеннего призыва 2021 года. Несколько сотен призывников добирались в Мурманскую область железнодорожным составом три дня из Перми через Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду и Карелию.

Военнослужащие следовали в плацкартных вагонах с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер. Питание – завтрак, обед и ужин - было организовано в вагоне-ресторане. За время пути офицеры, принимавшие личный состав, провели собеседование с каждым из призывников.

Все военнослужащие были заранее, еще в военкоматах по месту призыва, распределены в различные объединения Северного флота и получили форму одежды соответствующих цветов: черную для военно-морских частей и морской пехоты, зеленую – для сухопутных и синюю – для частей Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Первая группа военнослужащих вышла в Кандалакше и направилась для прохождения службы в арктическую мотострелковую бригаду. Прибывшие на конечную станцию Ваенга в Североморск несколько сотен человек были автотранспортом направлены в Печенгскую отдельную мотострелковую бригаду, части противовоздушной обороны и в береговые части.

В пути следования и по прибытии на станции назначения у всех военнослужащих была измерена температура тела и проведен опрос по поводу жалоб на состояние здоровья.

Доставка военнослужащих по призыву на Северный флот не проводилась с 2013 года. Данный способ в условиях сложной эпидемической обстановки является наиболее удобным и безопасным, поскольку исключает нежелательные контакты военнослужащих с гражданскими лицами в пути следования и в пунктах пересадки.