Операторы 11-й научной роты РХБ защиты представили «противогаз-бронешлем»
Со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ будет осуществлена отправка призывников в 11-ю научную роту Военной академии радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Оператор научной роты Антон Бойко представил прототип комплексного средства защиты головы - «противогаз-бронешлем» второго поколения. Изделие предназначено для защиты органов дыхания, лица и глаз от оружия массового поражения при ведении РХБ-разведки.
«В данном средстве разработана перспективная фильтрующая изолирующая система. Имеется регенеративный патрон, дыхательный мешок и отверстие для их соединения. Это позволит военнослужащему работать в режиме полной изоляции», - рассказал он «Звезде».
Командир научной роты, старший научный сотрудник майор Роман Никифоров объяснил важность научной работы для ВС страны, которая сейчас ведется в академии.
«Начиная с прошлого года в связи со всем известными событиями коронавирусными операторам научной роты была поставлена задача по изысканию новых материалов для изготовления костюмов, которые могли бы использоваться врачами костромской области в красной зоне», - сказал он.
Никифоров подчеркнул, что данная работа была выполнена, за что специалисты, задействованные в ней, получили благодарность губернатора Костромской области.