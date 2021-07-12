Армия Операторы 11-й научной роты РХБ защиты представили «противогаз-бронешлем» Андрей Аркадьев Данное изделие позволит военнослужащему работать в режиме полной изоляции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ будет осуществлена отправка призывников в 11-ю научную роту Военной академии радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Оператор научной роты Антон Бойко представил прототип комплексного средства защиты головы - «противогаз-бронешлем» второго поколения. Изделие предназначено для защиты органов дыхания, лица и глаз от оружия массового поражения при ведении РХБ-разведки. «В данном средстве разработана перспективная фильтрующая изолирующая система. Имеется регенеративный патрон, дыхательный мешок и отверстие для их соединения. Это позволит военнослужащему работать в режиме полной изоляции», - рассказал он «Звезде». Командир научной роты, старший научный сотрудник майор Роман Никифоров объяснил важность научной работы для ВС страны, которая сейчас ведется в академии. «Начиная с прошлого года в связи со всем известными событиями коронавирусными операторам научной роты была поставлена задача по изысканию новых материалов для изготовления костюмов, которые могли бы использоваться врачами костромской области в красной зоне», - сказал он. Никифоров подчеркнул, что данная работа была выполнена, за что специалисты, задействованные в ней, получили благодарность губернатора Костромской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика