Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что смерть Петра Мамонова - это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Священнослужитель выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного», - сказано в сообщении на сайте РПЦ.

Патриарх напомнил, что актер и музыкант прошел непростой путь духовного становления, переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания.

По словам патриарха, именно поэтому ему впоследствии удавались образы с высоким религиозным чувством.

«Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции», - сказано в сообщении.

Патриарх Кирилл добавил, что Мамонов на языке искусства говорил со зрителем на темы жизни и смерти, бытия и ценности добра.

Петра Мамонова не стало в четверг, 15 июля. Ему было 70 лет. Основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му» скончался от последствий коронавируса.