Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Иван Линдеманн
23:24 15.07.2021
Патриарх напомнил, что актер и музыкант прошел непростой путь духовного становления, переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что смерть Петра Мамонова  - это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Священнослужитель выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного», - сказано в сообщении на сайте РПЦ.

Патриарх напомнил, что актер и музыкант прошел непростой путь духовного становления, переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания.

По словам патриарха, именно поэтому ему впоследствии удавались образы с высоким религиозным чувством.

«Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции», - сказано в сообщении.

Патриарх Кирилл добавил, что Мамонов на языке искусства говорил со зрителем на темы жизни и смерти, бытия и ценности добра.

Петра Мамонова не стало в четверг, 15 июля. Ему было 70 лет. Основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му» скончался от последствий коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:42 В стране и мире
Видео
От эпатажа «Звуков Му» к покаянию: история жизни Петра Мамонова
17:50 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания боевика, готовившего теракт в Москве
14:56 В стране и мире
Видео
Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
17:20 В стране и мире
Видео
Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок
14:29 В стране и мире
В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.