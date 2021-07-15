«Глубокий, мудрый человек»: Кинчев рассказал об отношениях с Мамоновым

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поделился своими воспоминаниями о музыканте и актере Петре Мамонове. Артиста не стало в четверг, 15 июля.

«Мы виделись всего несколько раз, не были большими друзьями. Другое дело, что я был почитателем его литературы, мне книжки его нравились, фильмы нравились. Нравились его размышления о жизни. Глубокий, мудрый человек», - подчеркнул Кинчев.

По его словам, Мамонов прошел эту жизнь очень достойно и правильно, как настоящий христианин.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. В конце июня артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией и спустя некоторое время перевели на ИВЛ из-за ухудшения состояния.

Ранее кинорежиссер Павел Лунгин поделился воспоминаниями о музыканте и актере Петре Мамонове. По его словам, музыкант был человеком огромного масштаба личности.