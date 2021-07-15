От эпатажа «Звуков Му» к покаянию: история жизни Петра Мамонова

Стоит только заглянуть в глаза героев актера Петра Мамонова и становится понятно, что он не играет, а живет, раскрывая перед нами душу. До мурашек, как делятся своим впечатлением зачарованные зрители.

Когда-то сам артист дал определение своему творчеству - это «мамонинг». Свой творческий путь Мамонов начал с музыки, основав легендарную группу «Звуки Му». Сначала планировалось название «Звуки музыки», однако от него отказались из-за простоты. Тогда «Звуки Му» взорвали советский андеграунд.

Поэт, музыкант, хулиган, экспериментатор. До эпатажной жизни Мамонов попробовал себя в качестве грузчика, лифтера и даже банщика.

Артист испробовал многое, чтобы выделиться из толпы. Он щеголял в причудливых нарядах, а на сцене царила самобытная, словно инопланетная, пластика. Каждая песня представляла собой маленький спектакль.

В 1990-х Мамонов попробовал себя и в качестве режиссера: ставил спектакли в театрах, чуть позже перелистнул творческую страницу и начал писать новую историю в кино.

Актерская карьера началась с роли второго плана в фильме с Виктором Цоем «Игла», затем сыграл роль спившегося саксофониста в фильме «Такси-блюз». Картину ждало признание в Каннах и приз «Золотая пальмовая ветвь».

Режиссеры охотно звали Мамонова в кино. Они хотели, чтобы актер оставался в кадре самим собой: что означало как запойные гуляния, так и откровение.

Пронзительную историю покаяния представил актер в фильме «Остров» Павла Лунгина. В ленте Мамонов изобразил старца Анатолия, которому не дает покоя грех убийства. Герой молится каждый день, не надеясь на прощение, но спасает и отпускает грехи тем, кому это так необходимо. Рейтинги картины оказались заоблачными: лента получила шесть премий «Ника».

После фильма-исповеди Мамонов примерил на себя роль самодержавца: в картине «Царь» о временах Ивана Грозного Петр Мамонов показал монарха-властолюбца, манипулятора, душу которого терзают ангелы и бесы. У многих лента оставит жуткое послевкусие. А сам Мамонов считал, что смысл картины – задуматься о своих поступках и жизни в целом.

«Может, вместе мы в очередной раз задумаемся вообще, а мы добрые ли люди... Каждый чтоб посмотрел, а как я вообще живу?» - задавался тогда вопросом Мамонов.

В последние годы музыкант и актер жил за городом, рассказывал, что там дышится легче, думал о вечном, о Боге. В этом году артист отметил 70-летие. Вся его жизнь кажется молитвой, которая заставляет задуматься и нас. Каждое его интервью превращалось в проповедь.

У Мамонова не было званий «народный» или «заслуженный». Казалось, они и не были ему нужны, лишь семья, которая находилась рядом в деревенской глуши. А каждой своей ролью Мамонов старался оставить нам завещание, к которому остается просто прислушаться.

О смерти артиста стало известно в четверг, 15 июля. Музыкант умер на 71-м году жизни. Напомним, артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. Спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ, его состояние ухудшилось.