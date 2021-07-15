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«Чувствую себя осиротевшим»: Лунгин поделился воспоминаниями о Мамонове

Виктория Ивашечкина
19:08 15.07.2021
По словам кинорежиссера, музыкант был человеком огромного масштаба личности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости
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Кинорежиссер Павел Лунгин поделился воспоминаниями о музыканте и актере Петре Мамонове. Артиста не стало в четверг, 15 июля. Мамонов скончался на 71-м году жизни.

«Человек огромного масштаба личности. Все, к чему он прикасался, превращалось в искусство, в правду. Я никого похожего не видел. Не встречал похожего актера или человека. Ближайший мой друг. Чувствую себя осиротевшим», - отметил Лунгин в беседе со «Звездой».

В июне Мамонова госпитализировали в Коммунарку с коронавирусной инфекцией, спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ из-за ухудшения состояния. Накануне супруга артиста, Ольга, рассказала о том, что состояние музыканта остается крайне тяжелым. 

В 2009 году на экраны вышел фильм Павла Лунгина «Царь» с участием Петра Мамонова. Кинолента была показана на Каннском и 31-м Московском кинофестивалях.

Кроме того, лидер рок-группы «Звуки Му» сыграл главную роль в другом фильме Лунгина под названием «Такси-блюз». Это стало первой полноценной ролью Мамонова в кино (до этого снялся в небольшой роли в фильме Рашида Нугманова «Игла»).

Ранее фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша выразил сожаления по поводу смерти Петра Мамонова. По его словам, они познакомились в середине 80-х и после этого держали связь.

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