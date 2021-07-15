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Обнародованы мрачные прогнозы из прошлого о крахе цивилизации к 2040 году

Светлана Иванова
16:29 15.07.2021
Стремление человечества к экономическому росту и невнимание к экологическим и общественным проблемам приведут к наступлению коллапса в мире в 2040 году. Точка невозврата - 2020 год - уже пройдена, считают как современные ученые, так и их коллеги из прошлого.
Обнародованы мрачные прогнозы из прошлого о крахе цивилизации к 2040 году
© Фото: pixabay
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Почти 50 лет назад сотрудники Массачусетского технологического института спрогнозировали наступление коллапса в мире в 2040 году. К такому результату, по мнению ученых, приведет безудержное стремление человечества к экономическому росту и невнимание к экологическим и общественным проблемам.

В своих прогнозах исследователи опирались на построенную модель, в которой учли темпы развития человечества с 1900 до 2060 года. Об этом говорится в публикации в Yale Journal of Industrial Ecology. Выдержки приводит Daily Mail.

Согласно выводам, сделанным в 1972 году, переломной точкой для нашей цивилизации является 2020 год, после которого из-за чрезмерного загрязнения численность популяции начнет убывать, пока не прекратит свое существование с 2040 по 2050 год.

«Загрязнение становится настолько серьезным, что начнет убивать людей. Это, в свою очередь, приведет к сокращению численности населения, которая упадет до уровней XIX века. На этом этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем, на этой планете прекратит свое существование», - предупредили тогда исследователи.

Современники раскритиковали результаты исследования, посчитав их слишком мрачными, однако новая работа  экспертов компании KPMG подтвердила реалистичность выводов, сделанных 50 лет назад.

Проведя новое исследование при помощи несколько усовершенствованной компьютерной модели, ученые учли десять основных показателей: численность населения, рождаемость, смертность, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, устойчивое загрязнение, благосостояние людей и экологический след.

В результате искусственный интеллект подтвердил выводы предыдущей научной работы: если менталитет людей останется прежним, за десять лет в мире снизится экономический рост, а к 2040 году даже возможен полный социальный коллапс в виде резкого снижения качества жизни, сокращения производства продовольствия и промышленности и падения численности населения.

Крах цивилизации способно отодвинуть только устойчивое развитие, которое станет возможным благодаря сочетанию технических инноваций и широкомасштабному инвестированию в здравоохранение и образование. В любом случае необходимо, чтобы на данном этапе человечество начало ставить перед собой другие приоритеты, нежели экономический рост, убеждены исследователи.

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