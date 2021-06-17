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«Роскосмос» предложил заняться экологическим мониторингом из космоса

Виктория Ивашечкина
03:20 17.06.2021
Подчеркивается, что для осуществления мониторинга выбросов нужно создать спецоборудование.
«Роскосмос» предложил заняться экологическим мониторингом из космоса
© Фото: pixabay
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил наблюдать за выбросом углеродного газа с орбиты Земли.

Он подчеркнул, что для осуществления мониторинга соответствующих выбросов нужно создать спецоборудование, с помощью которого можно будет выполнять спектральный анализ.

«Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в «Сфере», либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат», - сказал Рогозин, передает ТАСС.

При этом окончательного решения по этому поводу еще нет.

Ранее сообщалось, что глава NASA Билл Нельсон рассказал, что провел телефонный разговор с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Коллеги обсудили тесное сотрудничество двух стран в космосе.

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