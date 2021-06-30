Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Составлен рейтинг самых комфортных мегаполисов

Ян Брацкий
21:39 30.06.2021
Российская столица вошла в тройку самых комфортных для жизни города, незначительно уступила Лондону и Нью-Йорку.
Составлен рейтинг самых комфортных мегаполисов
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Москва заняла одно из лидирующих мест в рейтинге самых привлекательных для жизни мегаполисов. Исследование «Город для каждого» провела компания BCG. Эксперты оценивали рост качества жизни, темпы развития общественных пространств, экологическую составляющую, успехи в образовании и прочее. По новой методологии Cities of Choice сравнили 16 крупнейших городов.

«Москва является одним из лидеров по критериям "качество жизни" и "скорость изменений". В частности, позиция по "качеству жизни" определяется первым местом Москвы в категории "Общественные пространства", высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», - приводит ТАСС слова экспертов.

Помимо российской столицы, которая набрала 62 балла и заняла третье место, в список лучших вошли Лондон и Нью-Йорк (по 63 балла). Затем следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:06 В стране и мире
Видео
Кричащие заголовки: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина на прямой линии
17:10 Армия
Названы корабли, которые примут участие в Главном военно-морском параде
19:38 В стране и мире
Видео
В Кремле состоялась встреча Путина и Назарбаева
19:56 В стране и мире
Власти Кубани изменили правила въезда для туристов
19:40 Армия
Видео
Десант, квадроциклы, ракетный удар: кадры учений авиации и спецназа ЦВО под Оренбургом
Популярное
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Вплавь по улицам: корреспондент «Звезды» оценил масштаб паводка в Приамурье
Видео
Минобороны опубликовало кадры инцидента в Черном море с участием фрегата Evertsen ВМС Нидерландов
СК проводит проверку из-за угроз модельеру Зайцеву
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.