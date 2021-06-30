Составлен рейтинг самых комфортных мегаполисов

Москва заняла одно из лидирующих мест в рейтинге самых привлекательных для жизни мегаполисов. Исследование «Город для каждого» провела компания BCG. Эксперты оценивали рост качества жизни, темпы развития общественных пространств, экологическую составляющую, успехи в образовании и прочее. По новой методологии Cities of Choice сравнили 16 крупнейших городов.

«Москва является одним из лидеров по критериям "качество жизни" и "скорость изменений". В частности, позиция по "качеству жизни" определяется первым местом Москвы в категории "Общественные пространства", высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», - приводит ТАСС слова экспертов.

Помимо российской столицы, которая набрала 62 балла и заняла третье место, в список лучших вошли Лондон и Нью-Йорк (по 63 балла). Затем следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу.