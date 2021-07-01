В России создадут реестр производителей для борьбы с подделкой документов об утилизации отходов

С 2022 года в России вступит в силу обновленная система Расширенной ответственности производителей (РОП). Как пишет «360», суть системы проста: платить будет загрязнитель. То есть бизнесу придется нести ответственность за утилизацию всей упаковки своего товара, выпущенного в оборот.

Представители отрасли по переработке стекла, в свою очередь, рассказали о подделке документов и фиктивной утилизации отходов, а также об ожиданиях от реализации новой концепции РОП.

По словам управляющего партнера ООО «Элемент Ресайклинг» Александра Самохина, компании, которые реально вложили деньги в развитие отрасли и приобретали оборудование, не могут конкурировать с организациями, где справки печатают на принтере.

«Сейчас РОП не платят большинство, а на рынке много виртуальных справок о выполнении РОП, которые продаются за 5-10% от стоимости РОП. Естественно, компании, которые реально вложили деньги в развитие отрасли, закупили оборудование, не могут конкурировать с компаниями, где два человека печатают справки на принтере. Без налаженной РОП никто просто не будет сортировать мусор, так как это невыгодно будет. Отрасль не будет развиваться, инвесторы не захотят вкладывать, будем растить полигоны», - высказал он свое мнение.

Советник генерального директора по переработке ТКО группы компаний «МагистральИнвест» Дмитрий Чугрин, в свою очередь, заявил, что крайне непросто конкурировать с фиктивными компаниями, выдающими поддельные документы.

«Мы являемся компанией, которая достаточно давно занимается переработкой ряда видов стекла. Конечно, мы, вкладывая в развитие нашего производства, ищем какие-то финансовые источники. Отрасль надеялась на механизм РОП, когда вышел закон в 2015 году. По лицензии наша компания может утилизировать около 20 видов отходов. На рынке мы работаем около 20 лет. Есть компании, у которых выданы лицензии на переработку около 2000 видов отходов, хотя свою деятельность осуществляют только на протяжении года. Со мной согласятся все переработчики, выявление работающих организаций: нужно сделать так, чтобы мы не конкурировали с фиктивными компаниями, которые выдают липовые документы. Сложно развиваться с такими компаниями в неравных условиях. Система финансирования, направленность банков, они только недавно начали рассматривать такие инвестпроекты», - посетовал специалист.

По его мнению, один из провалов - это катастрофически низкая собираемость экосбора. В настоящий момент платежи обычных граждан за вывоз отходов составляют 193 миллиардов рублей в год, а платежи бизнеса по экосбору старой системы РОП - всего 3,7 миллиарда рублей за аналогичный период.

«Результат налицо. Сколько компаний, работающих в этом секторе, не получили поддержку и инструментов для развития. Главное — мы не приобрели мощности для переработки за это время. Сегодня уже построены различные объекты по сортировке, вторсырье выбирается из общего объема ТКО. Однако мощностей для дальнейшего рециклинга не хватает. Это касается и пластика, и стекла, бумаги и картона. Бизнесу необходимы меры государственной поддержки, иначе быстрое развитие мощностей представляется затруднительным», - утверждает Чугрин.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, именно такой мерой государственной поддержки и должна стать РОП. Модель РОП, уверен он, это цивилизованный подход, доказавший свою эффективность.

«Бизнес априори должен быть ответственным и да - тратить для этого часть своей прибыли. Вполне понятная история - загрязнитель платит. Экодиссидентство в России должно уйти из практики. И спекуляции относительно удорожания продукции недопустимы», - объяснил Исмаилов свою позицию.

Напомним, в России концепция РОП начала действовать в 2015 году, но все это время она была доверительной. Этим часто пользовались недобросовестные участники рынка, подделывая акты об утилизации образованных отходов упаковки.

За утилизацию упаковки своих товаров со следующего года производители будут платить экологический сбор в размере 100% стоимости упаковки. За его собираемость теперь будет отвечать Российский экологический оператор (РЭО). Для того, чтобы система была максимально прозрачной и понятной, сейчас составляется реестр производителей, импортеров, товаров, упаковки, а также тех, кто имеет отношение к обращению с отходами. Это позволит зачистить все лазейки для нечистых на руку компаний и сделает отслеживаемыми все этапы сбора средств.

«Усовершенствование системы РОП необходимо нашей стране. Прежде всего - чтобы сформировать экономику замкнутого цикла. Это позволит сократить образование отходов, мотивирует производителей отказаться от „неэкологичной“ упаковки и стимулирует извлекать как можно больше вторичных ресурсов для переработки, а не для бесполезного, бессмысленного и бесцельного складирования на полигонах», - убежден гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На базе РЭО создадут специальный фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров. В настоящее время деньги, полученные в рамках РОП, направляются в бюджет. Однако они расходуются на разные цели. Фонд РОП сделает эти средства «зелеными» и предоставит гарантию, что потратятся они исключительно с целями помощи экологии.