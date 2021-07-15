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В РФС раскрыли финансовые детали отставки Черчесова

Светлана Иванова
13:05 15.07.2021
Станислав Черчесов отказался от неустойки при расторжении контракта, указал Александр Дюков.
В РФС раскрыли финансовые детали отставки Черчесова
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress
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Бывший тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отказался от неустойки при расторжении контракта. Об этом сообщил глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Об этом президент РФС заявил в ходе пресс-конференции по итогам Исполкома РФС.

«Да, я подтверждаю это, он отказался», - сказал Дюков, отвечая на вопрос, действительно ли Черчесов не настаивал на выплате ему неустойки за досрочный разрыв контракта.

Дюков также объяснил, почему решение по дальнейшей работе Черчесова на посту наставника российских футболистов было принято не сразу после вылета с чемпионата Европы 2020. По словам функционера, сначала необходимо было комплексно анализировать выступления национальной сборной.

«В каком-то случае две недели - долго, а в каком-то - быстро. Мы сразу дали комментарий, что на эмоциях принимать решение не будем. Нам нужно было все проанализировать, посмотреть на то, как выступили наши соперники, сравнить нас с ними. Это было время, необходимое на анализ и принятие решения», - цитирует РИА Новости Дюкова.

Российские футболисты под руководством Черчесова не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе. На прошлой неделе стало известно о совместном решении РФС и Черчесова расторгнуть контракт со специалистом и его тренерским штабом.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в РФС рассматривают как возможного кандидата на пост наставника футбольной сборной РФ. Дюков отказался называть имена кандидатов и раскрывать какие-либо другие детали до завершения переговоров.

При этом глава союза заверил, что имя нового главного тренера национальной сборной будет названо до начала нового сезона Российской премьер-лиги, который стартует 23 июля.

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