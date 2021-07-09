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«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС

Алена Миронова
10:12 09.07.2021
На прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее место в своей группе, обыграв команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании.
«Меня не увольняли»: Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что покинул свой пост на комфортных для РФС условиях

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались – все было выполнено», - передает РИА Новости слова Черчесова.

Как он отметил, решение расстаться было принято по обоюдному согласию, пожав друг другу руки.

«Я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», - отметил Черчесов.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее место в своей группе, обыграв команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании. После этого встал вопрос о неудовлетворительной работе тренера.

Сам Черчесов после этого назвал причину провала российской сборной на Евро-2020. По его мнению, команде не хватило запаса психологической прочности.

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