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Экс-премьер Украины рассказал, кто может стоять за отставкой Авакова

Виктория Ивашечкина
18:16 14.07.2021
Вместо Авакова президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал отставку главы МВД страны Арсена Авакова. Напомним, накануне стало известно о том, что он покидает пост, который занимал с февраля 2014 года. 

Позже стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Голосование за назначение состоится в пятницу, 16 июля. 

Экс-премьер предположил, что за отставкой Арсена Авакова могут стоять власти США. Кроме того, как считает Азаров, кандидатура на пост главы МВД Украины в лице Дениса Монастырского также была согласована главой страны Владимиром Зеленским с американцами.

«Аваков подал заявление об отставке. Сделано это было, как я понимаю, под давлением Зеленского, а он получил эту команду от американцев. Аваков является одиозной фигурой. Поэтому такой сценарий реален. Во-первых, Украине такие решения, как назначение на пост министра внутренних дел или его отставка, никаким Зеленским или самим Аваковым не принимаются. Сейчас там генерал-губернатор, временно исполняющий обязанности, мелкая фигура. Он получил инструкции и их реализует в жизнь», - отметил Азаров.

По мнению Азарова, Монастырский будет послушно выполнять требования американцев.

«Человек без лица и имени, биографии», - отметил экс-премьер-министр страны.

Накануне в Киеве перед зданием Верховной рады во время пленарного заседания начались столкновения между пенсионерами-силовиками и украинской полицией. Митингующие были отстранены полицией, после чего завязалась драка.

Основное требование протестующих - пересчет пенсий. Демонстранты также требуют переговоров со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

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