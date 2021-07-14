Экс-премьер Украины рассказал, кто может стоять за отставкой Авакова

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал отставку главы МВД страны Арсена Авакова. Напомним, накануне стало известно о том, что он покидает пост, который занимал с февраля 2014 года.

Позже стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Голосование за назначение состоится в пятницу, 16 июля.

Экс-премьер предположил, что за отставкой Арсена Авакова могут стоять власти США. Кроме того, как считает Азаров, кандидатура на пост главы МВД Украины в лице Дениса Монастырского также была согласована главой страны Владимиром Зеленским с американцами.

«Аваков подал заявление об отставке. Сделано это было, как я понимаю, под давлением Зеленского, а он получил эту команду от американцев. Аваков является одиозной фигурой. Поэтому такой сценарий реален. Во-первых, Украине такие решения, как назначение на пост министра внутренних дел или его отставка, никаким Зеленским или самим Аваковым не принимаются. Сейчас там генерал-губернатор, временно исполняющий обязанности, мелкая фигура. Он получил инструкции и их реализует в жизнь», - отметил Азаров.

По мнению Азарова, Монастырский будет послушно выполнять требования американцев.

«Человек без лица и имени, биографии», - отметил экс-премьер-министр страны.

Накануне в Киеве перед зданием Верховной рады во время пленарного заседания начались столкновения между пенсионерами-силовиками и украинской полицией. Митингующие были отстранены полицией, после чего завязалась драка.

Основное требование протестующих - пересчет пенсий. Демонстранты также требуют переговоров со спикером Рады Дмитрием Разумковым.