В стране и мире Глава МВД Украины Аваков подтвердил свою отставку Анна Касаткина Арсен Аваков занимал пост министра внутренних дел страны с февраля 2014 года. © Фото: arsen.avakov.1, facebook Читайте нас на: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Скан-копию его заявления опубликовала пресс-служба ведомства. «В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел», - говорится в сообщении от имени Авакова на сайте министерства. Аваков поблагодарил сотрудников ведомства за годы совместной работы. «Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» - написал он. Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года. Ранее СМИ сообщили, что на освободившийся пост могут назначить депутата из Харьковской области от фракции «Слуга народа» Александра Бакумова либо главу Комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика