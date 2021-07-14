В Киеве начались столкновения между пенсионерами-силовиками и полицией

В Киеве, перед зданием Верховной рады, где сейчас проходит пленарное заседание, начались столкновения между пенсионерами-силовиками и украинской полицией. Митингующие были отстранены полицией, после чего завязалась драка. Трансляцию с места событий ведет телеканал «Украина-24».

Основное требование протестующих - пересчет пенсий. Демонстранты также требуют переговоров со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Протестующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение, они пытаются прорваться сквозь полицейский кордон. Отмечается, что пенсионеры МВД Украины неоднократно выступали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции республики.

Ранее стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков объявил об отставке.