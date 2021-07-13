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Зеленский назвал кандидата на пост главы МВД вместо Авакова

Анна Касаткина
20:22 13.07.2021
Голосование за назначение пройдет в Верховной раде в пятницу, 16 июля.
Зеленский назвал кандидата на пост главы МВД вместо Авакова
© Фото: Денис Монастырский facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Об этом сообщил депутат парламента от партии «Слуга народа» Александр Качура.

Глава государства назвал кандидата на должность министра во время заседания пропрезидентской фракции.

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами!», – написал Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, голосование за назначение состоится в пятницу, 16 июля.

Ранее глава МВД Арсен Аваков, который занимает пост с февраля 2014 года, написал заявление об отставке. Решение о его освобождении от должности должна принять Верховная рада.

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