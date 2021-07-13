В авиакомпании «Россия» объяснили причины жары в салоне самолета, где пассажир открыл дверь

В авиакомпании «Россия» объяснили сильную жару в салоне Boeing-747 на рейсе из Москвы в Анталью поломкой установки воздушного запуска, которой заменили наземный кондиционер. Напомним, один из пассажиров в итоге открыл аварийную дверь и выпустил надувной трап.

«Авиакомпания "Россия" продолжает расследование инцидента на рейсе FV5625 "Москва - Анталья", который произошел ночью 11 июля. Охлаждение воздушного судна до и во время посадки пассажиров производилось от наземного кондиционера, который был предоставлен обслуживающей все рейсы "России" организацией "Шереметьево Хэндлинг". После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска. Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя», - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Несмотря на то, что была ночь, температура в салоне начала быстро расти, а многие пассажиры стали жаловаться на духоту.

«Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники», - объяснил представитель авиакомпании.

В результате инцидента, пассажиров пришлось отправить на турецкий курорт резервным бортом. Произошедшим заинтересовались в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Там пообещали дать правовую оценку действиям экипажа самолета и пассажира.

В самой авиакомпании планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира рейса, который открыл дверь самолета. Сумма потерь перевозчика складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа на второй левой двери.