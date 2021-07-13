Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В авиакомпании «Россия» объяснили причины жары в салоне самолета, где пассажир открыл дверь

Ян Брацкий
23:54 13.07.2021
Расследованием инцидента занимаются специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В авиакомпании «Россия» объяснили причины жары в салоне самолета, где пассажир открыл дверь
© Фото: Михаил Пурвушин, Youtube
Читайте нас на:

В авиакомпании «Россия» объяснили сильную жару в салоне Boeing-747 на рейсе из Москвы в Анталью поломкой установки воздушного запуска, которой заменили наземный кондиционер. Напомним, один из пассажиров в итоге открыл аварийную дверь и выпустил надувной трап.

«Авиакомпания "Россия" продолжает расследование инцидента на рейсе FV5625 "Москва - Анталья", который произошел ночью 11 июля. Охлаждение воздушного судна до и во время посадки пассажиров производилось от наземного кондиционера, который был предоставлен обслуживающей все рейсы "России" организацией "Шереметьево Хэндлинг". После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска. Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя», - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Несмотря на то, что была ночь, температура в салоне начала быстро расти, а многие пассажиры стали жаловаться на духоту.

«Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники», - объяснил представитель авиакомпании.

В результате инцидента, пассажиров пришлось отправить на турецкий курорт резервным бортом. Произошедшим заинтересовались в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Там пообещали дать правовую оценку действиям экипажа самолета и пассажира.

В самой авиакомпании планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира рейса, который открыл дверь самолета. Сумма потерь перевозчика складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа на второй левой двери.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
20:42 В стране и мире
Видео
«Отец карательных батальонов»: чем запомнился бывший глава МВД Украины Арсен Аваков
23:18 В стране и мире
Видео
«Это определенный уровень интеграции»: Путин высказался о Союзном государстве
23:16 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о «минах замедленного действия» в Конституции СССР
22:35 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, откуда возникла идея написания статьи об Украине
Популярное
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Врач назвала снижающую риск диабета ягоду
Видео
«Кричат, теряют сознание и хватаются за таблетки»: открывший люк самолета пассажир рассказал о происходившем в салоне
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.