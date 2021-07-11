Авиакомпания «Россия» планирует взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира рейса Москва-Анталия, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету.

Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа на второй левой двери.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета людям целый час пришлось сидеть в салоне, где не работала система кондиционирования и было очень душно. Многим сидящим пассажирам стало плохо. Один из пассажиров попытался открыть дверь - в итоге опустился спасательный трап. По этой причине пассажиров высадили из самолета.

Авиакомпания приняла решения заменить воздушное судно - задержка составила четыре часа. В настоящий момент в авиакомпании создали комиссию по расследованию прошедшего.