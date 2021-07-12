СК оценит действия пассажира, отрывшего аварийный люк самолета перед взлетом

Следователи дадут правовую оценку как действиям экипажа рейса Москва - Анталья, так и пассажира, который открыл аварийный выход самолета из-за духоты.

«Следствие даст правовую оценку как действиям мужчины, открывшему дверь, так и действиям сотрудников авиакомпании, допустивших нахождение пассажиров на борту лайнера при не работающей системе кондиционирования», - приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской.

Ранее московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уже организовало доследственную проверку по факту открытия пассажиром двери в самолете рейса Москва - Анталья. По предварительным данным, из-за несанкционированного открытия был выпущен аварийный трап, а дверь была повреждена. Авиакомпания приняла решения заменить воздушное судно - задержка составила четыре часа.

В свою очередь, стало известно, что авиакомпания «Россия» планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира рейса Москва - Анталья, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа на второй левой двери.

Инцидент произошел накануне в аэропорту Шереметьево, где был задержан на 20 минут рейс Москва - Анталья. Пассажиры при этом сидели в самолете. В салоне, по их словам, была жуткая духота. Один из пассажиров попытался открыть дверь - в итоге опустился спасательный трап. По этой причине пассажиров высадили из самолета.