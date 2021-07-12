«Кричат, теряют сознание и хватаются за таблетки»: открывший люк самолета пассажир рассказал о происходившем в салоне

Авиакомпания и следственные органы пока не связывались с открывшим аварийный люк пассажиром рейса Москва - Анталья Владимиром Кузнецовым. Сам он хочет разрешить этот конфликт мирным путем, рассказал мужчина в беседе со «Звездой».

Кузнецов пояснил, что повышенную температуру в салоне самолета он отметил уже при входе. После этого она только повышалась и достигла, по его ощущениям, более сорока градусов. Мужчина неоднократно обращался к бортпроводникам, однако никаких действий и попытки общения с пассажирами не предпринималось, хотя и прошло уже больше часа. При этом, как пояснил Кузнецов, аварийный люк он открыл непреднамеренно - спускаясь со второго этажа после общения со старшим бортпроводником, он начал терять сознание и задел рычаг.

«Я не оправдываю свои противоправные действия, это стечение обстоятельств, но как-то решить это проблему и высказать, что происходит, надо было все-таки эту позицию отстоять. Потому что невозможно сидеть, когда ты видишь, что людям становится плохо, женщины теряют сознание, дети начинают кричать и старики хватаются за таблетки», - отметил Кузнецов.

Пока представители авиакомпании и следственных органов с ним не связывались, уточнил мужчина.

«Я не знаю, как это будет решаться дальше. С точки зрения моей позиции, я - сторонник мирного решения конфликта, даже эту нервную и стрессовую ситуацию я готов отпустить. Потому что я прекрасно понимаю, что это техника - техника имеет свойство ломаться. Персонал - это тоже люди, которые имеют право на ошибки. Главное, что не произошло ничего фатального, что все живы-здоровы и что это не произошло в воздухе», - добавил Кузнецов.

Ранее московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту открытия пассажиром люка в самолете рейса Москва - Анталья. По предварительным данным, из-за несанкционированного открытия был выпущен аварийный трап, а дверь была повреждена. Авиакомпания приняла решения заменить воздушное судно - задержка вылета составила четыре часа.

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать в судебном порядке понесенные убытки с пассажира рейса Москва - Анталья, который открыл дверь при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа на второй левой двери.

Инцидент произошел накануне в аэропорту Шереметьево, рейс в Турцию задержали на двадцать минут. Пассажиры все это время сидели в самолете, по их словам, в салоне была очень душно.