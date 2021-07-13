Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу гибели группы Дятлова

Предметы, среди которых есть, в том числе личные вещи погибших на перевале Дятлова в феврале 1959 года туристов, представлены на выставке в Екатеринбурге. Как объяснил в беседе со «Звездой» президент фонда Памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, в экспозиции есть несколько артефактов, которые указывают на инсценировку на месте трагедии.

Речь идет об армейской фляжке и стальном шипе, выломанном из отриконенного ботинка, отметил Кунцевич. Он подчеркнул, что фляжка, обнаруженная в палатке на месте трагедии, не могла принадлежать членам экспедиции.

«На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (один из участников группы, который из-за недомогания вернулся домой. - Прим. ред.), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт», - указал президент фонда Памяти группы Дятлова.

По словам Кунцевича, туристы, во-первых, отправились в экспедицию без спирта, а, во-вторых, были людьми непьющими.

«Тут у них вообще не было спирта. Мое мнение такого, что те, кто инспирировали установку палатки или забыли, или подкинули умышленно им спирт. Это спирт был выпит поисковиками, он оказался обычным спиртом, не метиловый, не отрава какая-то», - добавил Кунцевич.

Он также обратил внимание, что ни в один из предыдущих походов члены экспедиции не брали армейские фляжки, предпочитая использовать для спирта плоские резиновые грелки, которые удобно нести.

Стальной шип, выломанный из отреконенных ботинок, также не могли оставить члены группы, заметил президент фонда Памяти группы Дятлова.

«У них не было отриконенных ботинов, а мы нашли прямо под кедром выломанный из обуви отриконенный стальной шип. И он выворочен был, такое представление, что кто-то в этих ботинках лез на кедр и как-то повернул ногу круто, и этот шип впился в дерево, потом выломался, упал под это дерево, и мы нашли его где-то на глубине 15-20 сантиметров в гумусе, это слой, который за 50 лет накопился растительный», - пояснил Кунцевич.

Он отметил, что отриконенные ботинки такого типа изготавливались на Свердловской фабрике спортобуви специально по заказу военных.

По мнению Кунцевича, оба предмета не были приняты во внимание во время следственных мероприятий и сейчас требуют пристального внимания и даже официального возобновления следственного дела.