В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова

Личные вещи погибших на перевале Дятлова в феврале 1959 года туристов представлены на выставке в Екатеринбурге. Среди экспонатов - предметы, найденные на месте трагедии поисковой группой и никогда ранее не демонстрировавшиеся публике. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», обнаруженные 62 года назад артефакты могли стать «уликами с места преступления», однако следствие тогда ими не заинтересовалось.

Среди порядка 30 предметов, найденных поисковиками, особый интерес представляет фотоаппарат Семена Золотарева. При помощи этого устройства появился загадочный 34-й снимок, сделанный туристами незадолго до их гибели. На изображении запечатлен белый круг, находящийся перед фотографом. Однако из-за расфокуса сложно разобрать, что именно попало в кадр.

«Почему снимок получился расплывчатым можно понять по фотоаппарату. Прежде чем снимать, нужно выдвинуть вперед объектив. А если ты его не выдвинул, то на кадре все размывается. Получается, что была спешка, они не успели объектив выдвинуть», - рассказал президент фонда Памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Предметы, представленные публике на выставке в музее «Боевая слава Урала» в Доме офицеров в Екатеринбурге, вернула на турбазу в Уральском политехническом институте поисковая группа.

По мнению исследователей, среди экспонатов есть предметы, которые могли бы помочь в установлении причины трагедии, которая случилась на перевале. Например, речь идет о найденной в разрезанной палатке фляге, в которой когда-то хранился спирт.

Кунцевич подчеркнул, что фляга не принадлежала группе, в чем выразил уверенность участник похода Юрий Юдин, который вернулся домой из-за недомогания. Юдин заверил в свое время, что у частников экспедиции не было с собой спирта.

«То есть эту полную спирта флягу забыли в палатке те, кто инсценировал эту картину. Считаю, что фляга подброшена или забыта теми, кто устанавливал палатку», - указал Кунцевич.

Оборванный шип для обуви, с помощью которого можно взбираться на деревья, также наталкивает на размышления. Президент фонда Памяти группы Дятлова отметил, что у дятловцев не было остроконечных ботинок.

«Там у перевала кедр мощный растет в три обхвата. Этот шип лежал под ним в слое гумуса, который за 50 лет накопился. Его одна из экспедиций в 2000-х нашла. У дятловцев не было таких остроконечных ботинок. То есть кто-то там лазил по этому кедру и у него шип отвалился от ботинка», - предположил Кунцевич.

Среди экспонатов также имеется загадочный металлический предмет, который в фонде называют элементом двигателя от ракеты, белые балаклавы членов тургруппы, их фонарики, складной нож Зинаиды Колмогоровой, походной патефон и устройство для измерения скорости ветра, которое 150 лет назад в Екатеринбурге ставил немецкий географ барон Александр фон Гумбольдт.