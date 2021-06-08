Каспийская флотилия и гособоронзаказ: о чем говорил Шойгу в ходе поездки в Дагестан

Еще два года назад на этом месте были только море и дикое побережье, сегодня здесь новый дом Каспийский флотилии. Современная военная база с причалами и модернизированной инфраструктурой выросла за считанные месяцы. Ход строительных работ проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу.

Флотилия долгое время базировалась в Астрахани, но это было неудобно. Зимой выходы к морю замерзали. Решение по переносу морской базы в Каспийск было принято лично Сергеем Шойгу в 2017 году. Сейчас база практически готова, и здесь уже размещены ракетные корабли.

Работы по строительству нового пункта базирования ведутся круглосуточно. Площадь бухты расширена до 497 тысяч квадратных метров. Министр осматривает объект и с моря, и с воздуха. Большое внимание Сергей Шойгу уделяет и объектам инфраструктуры морской базы. Глава военного ведомства проинспектировал новейший центр подготовки спецназа.

Все тренажеры и оборудование отечественного производства. Сергей Шойгу внимательно осматривает панели приборов. Здесь проходят отбор молодые водолазы. Еще одно ноу-хау современной подготовки бойцов - отечественная барокамера. Во время осмотра Сергей Шойгу лично выявляет малейшие недостатки и тут же дает команду доработать оборудование. Министр обороны детально осматривает все учебные классы подготовки морского спецназа.

Помимо строительства военных объектов базы министру доложили о запуске жилого комплекса на 528 квартир для военнослужащих. Социальной программе уделяется огромное внимание. Так, во время сегодняшней инспекции министр проверил выполнение оборонзаказа на заводе «Дагдизель» и порекомендовал руководству трудоустраивать жен военнослужащих.

«Мы серьезные финансовые средства вкладываем в работу вашего предприятия - более трех миллиардов рублей. Поэтому просим вас и руководство республики обратить внимание на вопрос трудоустройства жен наших военнослужащих», - сказал Сергей Шойгу гендиректору предприятия Владимиру Дудчаку.

В ходе поездки Шойгу встретился с врио главы республики Сергеем Меликовым. На встрече обсуждалось выполнение госпрограмм «Демографии» и «Развитие образования», в ходе которых Минобороны построит 73 социальных объекта, в том числе 16 школ. В основном объекты возведут в горных труднодоступных местах.