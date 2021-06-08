Армия Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска ЮВО Андрей Аркадьев В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале и строящийся пункт базирования в Каспийске. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Каспийск Читайте нас на: Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан. Министр проверит, как идет строительство новых пунктов базирования Каспийской флотилии, а также заслушает доклад командования о ходе боевой подготовки и организации учебного процесса. Кроме того, Сергей Шойгу оценит ход выполнения гособоронзаказа на машиностроительном заводе Дагдизель в городе Каспийске. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика