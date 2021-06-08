Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска ЮВО
В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале и строящийся пункт базирования в Каспийске.
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Каспийск
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан.
Министр проверит, как идет строительство новых пунктов базирования Каспийской флотилии, а также заслушает доклад командования о ходе боевой подготовки и организации учебного процесса.
Кроме того, Сергей Шойгу оценит ход выполнения гособоронзаказа на машиностроительном заводе Дагдизель в городе Каспийске.