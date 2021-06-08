Армия Минобороны РФ построит в Дагестане 16 школ и 57 детсадов и яслей Андрей Аркадьев Суммарно детские сады и ясли будут рассчитаны примерно на 9 100 мест, школы – на 8 716 мест. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Минобороны построит в Дагестане 16 школ и 57 детсадов. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Социальные вопросы затронули и в ходе инспекции завода «Дагдизель». Глава Минобороны предложил руководству республики обратить внимание на трудоустройство жен офицеров. Также сегодня министр обороны осмотрел тренировочную базу отряда борьбы с диверсантами, где отрабатывают погружения, приемы рукопашного боя, а также стрельбу под водой. Шойгу поручил индивидуально подходить к подготовке спецназовцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика