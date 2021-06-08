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Шойгу порекомендовал «Дагдизелю» брать на работу жен военнослужащих

Андрей Аркадьев
16:13 08.06.2021
Глава военного ведомства в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил во вторник завод «Дагдизель», где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.
Шойгу порекомендовал «Дагдизелю» брать на работу жен военнослужащих
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил руководству «Дагдизеля» трудоустраивать жен военнослужащих.

«Мы серьезные финансовые средства вкладываем в работу вашего предприятия – более трех миллиардов рублей. Поэтому просим вас и руководство республики обратить внимание на вопрос трудоустройства жен наших военнослужащих», - сказал Сергей Шойгу гендиректору предприятия Владимиру Дудчаку.

В свою очередь гендиректор доложил главе военного ведомства, что предприятие полностью выполняет гособоронзаказ, как по производству новых изделий, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее произведенных. Он также провел экскурсию по цехам, во время которой рассказал о выпускаемой продукции, а также о ближайших планах развития предприятия. Министру обороны РФ продемонстрировали процесс изготовления продукции, выпускаемой предприятием для ВС РФ, а также готовые изделия.

Гендиректор завода отметил, что руководство предприятия держит на контроле вопросы выполнения ГОЗ, а также повышения эффективности всех производственных процессов при выполнении госзаказов.

АО «Завод «Дагдизель» - оно из старейших предприятий России в области дизелестроения и торпедостроения. Входит в состав АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», в 2015 году предприятие вошло в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

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