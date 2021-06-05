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Суд Новосибирска отправил в СИЗО напавшего на сотрудника ДПС

Иван Линдеманн
11:05 05.06.2021
Илькина Исмаилова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и в оскорблении представителя власти.
Суд Новосибирска отправил в СИЗО напавшего на сотрудника ДПС
© Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Центральный районный суд Новосибирска арестовал Илькина Исмаилова - одного из попутчиков 19-летнего Векила Абдуллаева, который скончался после того, как сотрудник ДПС ненамеренно выстрелил ему в голову.

В СИЗО фигурант дела проведет два месяца - до 4 августа 2021 года, сообщили в пресс-службе суда. Исмаилова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и в оскорблении представителя власти.

Инцидент произошел под Новосибирском 28 мая. По требованию полицейских тонированная иномарка не остановилась, после чего началась погоня. Во время задержания произошла потасовка. В результате сотрудник ДПС ранил в голову из табельного пистолета сопротивлявшегося молодого человека. Позднее он скончался в больнице.

Через три дня Центральный районный суд Новосибирска арестовал и отправил в СИЗО старшего инспектора ДПС Александра Гусева, который и выстрелил в голову. А накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал объяснить арест новосибирского полицейского и поручил провести служебные проверки. В этот же день госавтоинспектора освободили из-под стражи. Правоохранитель будет находиться под подпиской о невыезде.

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