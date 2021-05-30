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Умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области

Алена Миронова
13:07 30.05.2021
Врачам не удалось спасти жизнь мужчины, в которого выстрелил инспектор ДПС под Новосибирском в пятницу, 28 мая.
Умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области
© Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Девятнадцатилетний мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области, скончался в больнице. Врачам не удалось его спасти. Об этом сообщили в Минздраве.

Напомним, вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 «Сибирь»‎ водитель машины Toyota по требованию сотрудника ДПС не остановился, а продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские сразу же начали преследование. Спустя некоторое время автомобиль свернул к гостинице и остановился - несколько человек выбежали из транспортного средства и разбежались.

Полицейским удалось задержать одного из нарушителей, которого сопроводили к патрульной машине. В этот момент двое из скрывшихся вернулись и начали оказывать противодействие сотрудникам, один же из них оказывал активное физическое сопротивление - сотруднику пришлось обнажить табельное оружие, чтобы пресечь противоправное поведение. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Об этом сообщали в ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции оперативно оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду скорой помощи, которая тут же госпитализировала пострадавшего.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится служебная проверка - ее взял под контроль лично начальник ГУ МВД. Уже завели уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району.

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