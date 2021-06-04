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Бастрыкин поручил проверить арест новосибирского инспектора ДПС

Иван Линдеманн
13:42 04.06.2021
Данное уголовное дело передано из новосибирского следственного управления в центральный аппарат.
Бастрыкин поручил проверить арест новосибирского инспектора ДПС
© Фото: act54, vk
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В отношении сотрудников следственного управления СК по Новосибирской области, которые возбудили дело против госавтоинспектора, смертельно ранившего предполагаемого правонарушителя, проведут проверку. Такое поручение дал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На сайте СК РФ говорится, что данное уголовное дело передано из новосибирского следственного управления в центральный аппарат.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая на трассе под Новосибирском. Как сообщили в полиции, водитель иномарки проигнорировал их требование остановиться и прибавил скорость. После того как инспекторы догнали машину, пассажиры хотели убежать. Сотрудникам полиции удалось задержать одного из них, однако он пытался вырваться. В результате госавтоинспектор ненамеренно выстрелил в голову 19-летнего азербайджанца.

«В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны», - заявили в СК.

Сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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