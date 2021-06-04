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Случайно застрелившего нарушителя инспектора ДПС освободили из-под стражи

Анна Касаткина
20:39 04.06.2021
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении следователей, возбудивших уголовное дело против госавтоинспектора.
Случайно застрелившего нарушителя инспектора ДПС освободили из-под стражи
© Фото: ct54, vk
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В Новосибирской области из-под стражи освободили госавтоинспектора, который смертельно ранил предполагаемого правонарушителя. Правоохранитель будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«По поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку в отношении сотрудников следственного управления СК по Новосибирской области, которые возбудили дело против правоохранителя.

Инцидент произошел 28 мая на участке трассы Р-255 под Новосибирском. По данным полиции, водитель иномарки проигнорировал требование остановиться и прибавил скорость. После того как инспекторы все же остановили машину, пассажиры предприняли попытку побега. Во время задержания госавтоинспекторы непреднамеренно выстрелил из табельного оружия и попал в голову 19-летнему гражданину Азербайджана. От полученного ранения молодой человек скончался в больнице. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны.

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