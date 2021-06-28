Мурашко рассказал о расходах системы здравоохранения на борьбу с COVID-19

Расходы российской системы здравоохранения на противодействие коронавирусу превысили один триллион рублей. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Именно в системе здравоохранения больше одного триллиона рублей у нас ушло», - объяснил он в эфире Первого канала.

Руководитель ведомства также сообщил, что проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19 не нужно, так как вакцины безопасны. При этом он добавил, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после вакцинации от коронавируса.

Ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Кроме того, в столичном регионе с понедельника, 28 июня, в рестораны и кафе пускают только с QR-кодом, который либо подтверждает завершенную вакцинацию, либо информирует о том, что человек переболел COVID-19 в течение полугода. Посещение заведений общепита возможно также с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в последние три дня.