Бонус для привитых: как действуют новые ограничения по коронавирусу в Москве

В Москве и Подмосковье с понедельника, 28 июня, в рестораны и кафе пускают только с QR-кодом, который либо подтверждает завершенную вакцинацию, либо информирует о том, что человек переболел COVID-19 в течение полугода. Посещение заведений общепита возможно также с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в последние три дня.

Получить QR-код можно на официальном сайте мэра Москвы, однако не всегда это удается сделать быстро - какое-то время занимает проверка данных обратившегося. Однако попасть в ресторан можно и по-другому: достаточно показать на входе код, указанный в электронном сертификате о вакцинации.

Есть в столице и другие ограничения. На летние веранды заведений пока пускают без кодов, но с условием, что посетители будут рассажены на расстоянии не ближе трех метров друг от друга. Ночные клубы и рестораны с 23.00 и до 6.00 должны быть закрыты. Фудкорты, а также аттракционы, зоопарки и детские площадки приостановили свою деятельность.

Помимо этого, 30% трудовых коллективов должны перейти на дистанционную работу. Согласно указу мэра Сергея Собянина, в первую очередь на «удаленку» следует отправлять людей в возрасте старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. На переболевших коронавирусом и сделавших прививки новые требования не распространяются.

Во многих регионах действуют похожие меры. Самый жесткий режим сейчас в Бурятии, где объявлен двухнедельный локдаун.