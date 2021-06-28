Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Бонус для привитых: как действуют новые ограничения по коронавирусу в Москве

Россина Бодрова
14:03 28.06.2021
Новые меры в связи со вспышкой COVID-19 ввели в столице с понедельника, 28 июня.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Москве и Подмосковье с понедельника, 28 июня, в рестораны и кафе пускают только с QR-кодом, который либо подтверждает завершенную вакцинацию, либо информирует о том, что человек переболел COVID-19 в течение полугода. Посещение заведений общепита возможно также с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в последние три дня.

Получить QR-код можно на официальном сайте мэра Москвы, однако не всегда это удается сделать быстро - какое-то время занимает проверка данных обратившегося. Однако попасть в ресторан можно и по-другому: достаточно показать на входе код, указанный в электронном сертификате о вакцинации.

Есть в столице и другие ограничения. На летние веранды заведений пока пускают без кодов, но с условием, что посетители будут рассажены на расстоянии не ближе трех метров друг от друга. Ночные клубы и рестораны с 23.00 и до 6.00 должны быть закрыты. Фудкорты, а также аттракционы, зоопарки и детские площадки приостановили свою деятельность.

Помимо этого, 30% трудовых коллективов должны перейти на дистанционную работу. Согласно указу мэра Сергея Собянина, в первую очередь на «удаленку» следует отправлять людей в возрасте старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. На переболевших коронавирусом и сделавших прививки новые требования не распространяются.

Во многих регионах действуют похожие меры. Самый жесткий режим сейчас в Бурятии, где объявлен двухнедельный локдаун.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 В стране и мире
Видео
Шквалистый ветер и стена дождя: на Москву и область обрушился «суперливень»
12:59 В стране и мире
Глава «Курчатовского института» рассказал, что США собирали биоматериалы россиян
12:39 В стране и мире
Видео
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве и дружбе
10:56 Армия
Боевые болиды: отгружена партия Т-72Б3 для «Танкового биатлона»
08:35 В стране и мире
СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.