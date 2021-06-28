Мурашко заявил, что проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно

Проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19 не нужно, так как вакцины безопасны. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», - сообщил министр в эфире Первого канала.

При этом он добавил, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса.

Глава ведомства также рассказал, как идет регистрация российского препарата «Спутника V» в ЕС.

Напомним, ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.