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Мурашко заявил, что проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно

Роман Захаров
16:27 28.06.2021
По словам министра здравоохранения, в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после вакцинации от коронавируса.
Мурашко заявил, что проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19 не нужно, так как вакцины безопасны. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», - сообщил министр в эфире Первого канала.

При этом он добавил, что в России в настоящий момент не зафиксировано летальных исходов после прививания от коронавируса.

Глава ведомства также рассказал, как идет регистрация российского препарата «Спутника V» в ЕС.

Напомним, ранее в ряде регионов РФ для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

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