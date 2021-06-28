За подделку сертификата о вакцинации от COVID-19 можно будет получить год тюрьмы

За покупку поддельного сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить до одного года лишения свободы. Об этом предупредил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», - объяснил он в беседе с РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнул, что уголовное преследование начнется вне зависимости от того, удалось ли нарушителю воспользоваться фальшивым документом или нет.

Ранее в ряде регионов России для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация. Так, в Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.