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«Кто же врет?»: Захарова прокомментировала заявление Лондона про их эсминец

Валентина Пескова
21:16 23.06.2021
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления посольства Великобритании, отрицающие предупредительные выстрелы со стороны российских пограничников.
«Кто же врет?»: Захарова прокомментировала заявление Лондона про их эсминец
© Фото: royalnavy.mod.uk
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В МИД России отреагировали на утверждения от дипведомства Великобритании РФ о неточном описании событий вокруг британского эсминца в Черном море.

Как сообщила в своем паблике Мария Захарова, британское министерство обороны назвало сообщения о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды у Крыма, «российской дезинформацией».

При этом журналист ВВС, который находился в этот момент на борту британского судна, лично подтвердил, что их корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

«Он также отметил, что "около 20" российских самолетов пролетело над кораблем, и что он слышал их предупредительные выстрелы», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Однако в посольстве Британии после этого заявили, что по эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов. Там утверждают, что «корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», привела цитату Захарова. Посольство также назвало описание этих событий российской стороной «неточным».

«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала "Би-би-си" или британское посольство в Москве? », - задалась вопросом дипломат.

В конце Мария Захарова сообщила, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. На этот раз, по ее словам, - это британское министерство обороны и британское посольство. А в Лондоне - просто утратили свои привычные джентльменские манеры.

«Ну не все же британским спецслужбам подставлять "Би-би-си". Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", - стучите»,- заметила она.

Эсминец УРО Defender ВМС Великобритании сегодня пересек государственную границу Российской Федерации и зашел в территориальные воды Черного моря в районе мыса Фиолент в Балаклавском районе Севастополя на три километра.

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