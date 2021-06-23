В стране и мире МО Британии дало свое объяснение инцидента в Черном море Алексей Курильченко По данным российского Министерства обороны сегодня в эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: royalnavy.mod.uk Читайте нас на: В Минобороны Великобритании прокомментировали инцидент нарушения морских границ РФ эсминцем Defender. Представители вооруженных сил страны отказались признавать факт того, что российские пограничники открыли предупредительный огонь по эсминцу - корабль якобы совершал проход через территорию Украины. «Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», - сообщается в Twitter британского минобороны. По данным российского Министерства обороны, сегодня в 11.52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. В связи с инцидентом в Минобороны РФ вызван британский военный атташе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика