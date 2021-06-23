Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО Британии дало свое объяснение инцидента в Черном море

Алексей Курильченко
15:41 23.06.2021
По данным российского Министерства обороны сегодня в эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: royalnavy.mod.uk
Читайте нас на:

В Минобороны Великобритании прокомментировали инцидент нарушения морских границ РФ эсминцем Defender. Представители вооруженных сил страны отказались признавать факт того, что российские пограничники открыли предупредительный огонь по эсминцу - корабль якобы совершал проход через территорию Украины.

«Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», - сообщается в Twitter британского минобороны.

По данным российского Министерства обороны, сегодня в 11.52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент. В связи с инцидентом в Минобороны РФ вызван британский военный атташе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 В стране и мире
Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем
14:44 Армия
Су-30СМ ВВО сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем
12:41 Армия
Видео
ГРУ: США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы продавать оружие
12:13 В стране и мире
Собянин сообщил о рекордном числе москвичей, записавшихся на вакцинацию за сутки
10:48 Армия
Видео
Путин напомнил о вкладе российских военных в освобождение Сирии от террористов
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.