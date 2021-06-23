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Корреспондент BBC подтвердил, что эсминец Британии специально вошел в воды Крыма

Алексей Курильченко
19:11 23.06.2021
Журналист BBC с борта эсминца Defender рассказал об инциденте в Черном море
Корреспондент BBC подтвердил, что эсминец Британии специально вошел в воды Крыма
© Фото: Rob Powell ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Журналист британского телеканала BBC Джонатан Бил опубликовал статью, в которой утверждает, что был на борту эсминца Defender во время нарушения морской границы РФ в Черном море. Также с материалу приложена аудиозапись со словами корреспондента. По словам журналиста, он и экипаж явно слышали предупреждения российских пограничников и требования сменить курс.

«По радио отчетливо звучали предупреждения - среди них прозвучало "смените курс или будем стрелять". Мы слышали стрельбу на расстоянии, но понадеялись, что находимся вне зоны поражения», - говорится в статье.

По словам Била, корабль намеренно проплывал через территориальные воды России - капитан получил «четкую, но неконфликтную» задачу. Отмечается, что орудия эсминца в этот момент были заряжены. Журналист насчитал около 20 российских самолетов, которое пролетели над кораблем во время инцидента.

«Но российские самолеты предупредили судно, чтобы оно не заходило в территориальные воды Крыма, утверждая, что это российские воды», - отметил Бил.

Таким образом журналист опровергает заявления Министерства обороны Великобритании. Согласно им, по эсминцу не велась стрельба, а корабль «мирно плыл по водам Украины».

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