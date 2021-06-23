В стране и мире Британцы решали задачу по преодолению обороны РФ: эксперт о целях эсминца Defender в Черном море Алексей Курильченко По мнению военного эксперта, британский корабль выполнял в Черном море задачу по поиску способов преодоления эшелонированной обороны России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rob Powell, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Нарушая морскую территорию РФ британский эсминец Defender выполнял четко поставленную задачу: провести разведку с целью обнаружения способов преодоления эшелонированной обороны РФ в Черном море. Экипаж корабля понимал на что идет, совершая провокационные действия. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. «Командир корабля Defender понимал, что он заходит в территориальные воды Российской Федерации и что по нему работают системы обнаружения, а к экипажу поступают обращения сменить курс. Понятно, что эта провокация была спланирована, я не верю в оправдания об ошибке капитана. Эсминец планировал получить сведения об организации в взаимодействии нашей обороны. Я думаю, что там должны были находиться комплексы разведки, которые могли бы помочь британцам решить задачу, над которой они бьются уже не первый год: преодоление зоны эшелонированной обороны РФ», - рассказал «Звезде» Леонков. Ранее военный эксперт Александр Мозговой прокомментировал заход британского эсминца Defender в территориальные воды России в северо-западной части Черного моря. Как указал специалист в комментарии «Звезде», речь шла о явной провокации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика